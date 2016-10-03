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    Беленов: «Очень рад попасть в сборную России. Это для меня большая честь»

    Голкипер «Анжи» Александр Беленов поделился впечатлениями от своего вызова в сборную России. Напомним, что в национальной команде 30-летний вратарь сменил Игоря Акинфеева, который отправился на медицинское обследование в Германию.

    – Сегодня позвонили из клуба и сборной, сообщили эту новость. Конечно, для меня это большая честь.

    – Нет мысли, что вас вызвали только из-за травмы Акинфеева?

    – Игорю я желаю здоровья. Что касается меня, то я очень рад попасть в национальную команду.

    – Вы как-то сказали, что очень сложно попасть в сборную, если ты не играешь в Москве и Питере. Но сейчас в команду вызваны голкиперы из Ростова-на-Дону, Краснодара и Махачкалы. Ситуация поменялась?

    – «Краснодар» и «Ростов» играют в еврокубках, как «Зенит» и ЦСКА. Так что вратари этих клубов на виду.

    – А как же «Анжи»?

    – Надеюсь, «Анжи» тоже скоро сыграет в еврокубках .Пока я надеваю перчатки и бутсы, буду выкладываться на поле. Сборная – цель для каждого вратаря.

    – В этой сборной вы третий вратарь? Рассчитываете сыграть с Коста-Рикой?

    – Думаю, не стоит говорить, кто теперь первый, а кто третий. Стас Крицюк провел неполный матч за сборную, Сослан Джанаев, по-моему, вообще не играл. Конечно, Игорь Акинфеев стоит особняком. Мне же остается пахать на тренировках, выкладываться. А дальше уже тренеры решат, кто должен стоять в воротах в предстоящем матче.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2016 17:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 октября 2016, 21:36

      надо дать шанс тайм сыграть

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 3 октября 2016, 20:35

      Давно пора. Удачи!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      каа 3 октября 2016, 19:40

      Удачи !!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 3 октября 2016, 19:02

      Джанаев сыграет скорее всего

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос > Joko21 3 октября 2016, 20:53

      в первом Джанаев во втором Беленов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 3 октября 2016, 18:16

      Залсужил, причём давно

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 3 октября 2016, 18:09

      Да тут все равны. Так что только Саламыч и по состоянию в день матча решит. Тут нет первого и третьего, так что шансы у всех равны.

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