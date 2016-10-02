Лам: «В прошлые годы «Бавария» действовала более успешно»

Полузащитник «Баварии» Филипп Лам признал, что игра его команды далека от идеальной. Об этом он заявил после матча с «Кельном» (1:1).

«Нам по-прежнему есть над чем работать. Как при игре в атаке, так и в оборонительных действиях. Пока что мы не играем так, как хотелось бы. В то же время, это нормально, потому что в команде новый тренер. В прошлые годы наша команда действовала более успешно. Но недавно мы потерпели поражение, а теперь сыграли вничью. Мы разочарованы, ведь отличительная черта «Баварии», в том, что мы стараемся не терять очки, особенно дома. Мы должны прибавить», – сказал Лам.