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    Хохлов: «Панченко или Кокорин? Если бы первый играл в РФПЛ, то отдал бы предпочтение ему»

    Бывший полузащитник «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о приглашении в состав сборной России нападающего бело-голубых Кирилла Панченко и невызове в национальную команду форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    – Даже не вспомню, когда из ФНЛ кого-то вызывали в сборную. Тем не менее, Панченко своей игрой заслужил приглашение в команду. Он находится в хорошей форме, много забивает и является лидером «Динамо».

    – Многие ждали в сборной Кокорина. С чем связан очередной невызов форварда?

    – Такое решение принято не спонтанно, тренерский штаб взвесил все «за» и «против» и сделал выбор в пользу Панченко.

    – Кто на данный момент выглядит лучше – Панченко или Кокорин?

    – Если бы Кирилл играл в Премьер-лиге, то предпочтение отдал бы ему. А игроков из двух разных лиг сравнивать некорректно.

    – Но в ФНЛ забивать не легче…

    – Согласен. Поэтому и говорю, что выбор в пользу Панченко был сделан не просто так. Он все-таки является лучшим бомбардиром.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.10.2016 16:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 октября 2016, 09:48

      Надо больше уделять внимание игрокам ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +2288

      Бриг 1 октября 2016, 22:00

      Панченко вызвали посмотреть. "Знатоки" сразу заволновались - вроде давно пора и "я же говорил". Да ладно-посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +144

      denisrebrikov 1 октября 2016, 17:58

      Вот и Панченко который играет в ФНЛ вызван в сборную, так что не стоило уходить лидерам Динамо в другие клубы боясь что в сборную не попадут, да не тут то было. Молодец Кирилл.

      6
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > denisrebrikov 3 октября 2016, 20:00

      Некоторые из них не попали бы. Потому что не всех берут за великолепную игру, кого-то и за постоянное попадание в состав в клубе из верхней части таблицы. Ну и за прошлые заслуги

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 октября 2016, 17:09

      Панченко заслужил этот вызов и думаю он не подведет.Ну а Кокорин пусть стирает ему футболки.

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