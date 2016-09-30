Анчелотти: «Аллегри отлично справляется в «Ювентусе»

Наставник «Баварии» Карло Анчелотти считает, что Массимилиано Аллегри хорошо справляется со своей работой в туринском «Ювентусе».

«Аллегри уже показал, что он первоклассный тренер. Он проделал великолепную работу в «Ювентусе» и уже нашел поддержку общественности. Но каждый раз, когда ты приводишь команду к успеху, от тебя ждут еще чуточку большего.

Как однажды сказал Берлускони: «Если ты одержал победу, то теперь ты обязан одержать еще более великую победу», – отметил специалист.