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    Лига чемпионов. «Арсенал» обыграл «Базель», «ПСЖ» одержал волевую победу над «Лудогорцем»

    В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» оказался сильнее «Базеля» благодаря дублю Тео Уолкотта – 2:0.

    В другой встрече группы «ПСЖ» справился с «Лудогорцем» – 3:1.

    Таким образом, после двух туров у парижан и лондонцев по четыре балла, у «Базеля» и «Лудогорца» по одному.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A. 2-й тур

    Арсенал (Англия) – Базель (Швейцария) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Уолкотт, 7; 2:0 – Уолкотт, 26.

    Лудогорец (Болгария) – ПСЖ (Франция) – 1:3 (1:1)

    Голы: 1:0 – Натанаэль, 16; 1:1 – Матюиди, 41; 1:2 – Кавани, 56; 1:3 – Кавани, 60.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2016 23:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +132

      murakami777 29 сентября 2016, 06:32

      go Gooners!))

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