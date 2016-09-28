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    Юношеская лига УЕФА. «Ростов» пропустил шесть безответных голов от ПСВ

    В матче второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА «Ростов» в родных стенах потерпел крупное поражение от ПСВ. Встреча, состоявшаяся сегодня в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 6:0 в пользу голландского клуба.

    Встреча между основными командами состоится сегодня на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Юношеская лига УЕФА. Группа D. 2-й тур

    Ростов (Россия) – ПСВ (Голландия) – 0:6 (0:4)

    Голы: 0:1 – Риго, 7; 0:2 – Риго, 11 (с пенальти); 0:3 – Данилс, 22; 0:4 – Сухомлинов, 30 (в свои ворота); 0:5 – Скамакка, 49; 0:6 – Свиридов, 60 (в свои ворота).

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.09.2016 15:50
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +362

      sargassov 28 сентября 2016, 20:25

      Половину сами себе забили. Неужели во дворах получше никого найти нельзя было

      -1
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 28 сентября 2016, 18:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      позор.Расформируйте это чудовище а не клуб.

      -4
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 28 сентября 2016, 17:56

      Ребят, детские школы Аяксы, ПСВ и других Нидерландских команды одни из лучших в мире. Так что не стоит прям сильно ругать ребят из Ростова.

      4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 28 сентября 2016, 17:11

      Отмените лимит на легионеров.
      Этот лимит уже убил детский футбол. Скоро добьёт и взрослый. Зарубежным бурьяном засеяли наши поля. А результат все видели в Ростове.

      5
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 28 сентября 2016, 17:03

      Ихним молодежным играть дают а Россие деньги принеси чтобы дальше пойти... москве парен был Артур... не помню как звали это пройти какие то веши он юным игрокам локи нечем не уступил только защитнику в рывке проиграл... и конце 600 тысяч чтобы дальше пройти а у него отец бухар... тоже самое эмре турок уже помоему он в Турцие играет раньше интер атлетико арсенал... Россие отказали походу Турция приняла и поднялась... не ту строну Гондурасом назвали

      -3
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > de bruyne 28 сентября 2016, 17:52

      Кто тебя русскому языку учил?

      4
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      ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый > de bruyne 28 сентября 2016, 19:11

      Письмо из Простоквашино?)))))

      -1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 28 сентября 2016, 16:43

      Свиридов, 60 (в свои ворота) - красава, благодаря этому хоть в новость попал, а то так бы и не узнали ни одной фамилии молодежки Ростова )))

      7
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > FanatSerj 28 сентября 2016, 16:56

      Главное теперь бы они твой пост не увидели,а то на перегонки побегут в следующем матче в свои ворота забивать

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 28 сентября 2016, 16:33

      Информация к вопросу об отмене (или неотмене) лимита и легионерах в частности. 14 ростовских россиян не забили пээсвэшникам ни одного гола. Зато в ворота "Ростова", за исключением единственного голландского, было забито, аж, 5 неголландских голов).

      1
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 28 сентября 2016, 16:32

      Счет отражает уровень наших школ.

      2
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      Рейтинг: +3414

      AZ 28 сентября 2016, 16:23

      Ничего страшного. Юноши - это не основа.
      А вот для таких товарищей неадекватных болеющих за Синит, которые умеют общаться только как недалекие обезьяны "бугага", да "гыгыгы", вопрос. Где играет Ростов, а где играет Зенит? Уровень Лиги чемпионов на порядок выше Лиги Европы. Я надеюсь и Алкмаар мой завтра надерет задницу питерцам!

      -1
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ > AZ 28 сентября 2016, 16:35

      Эээ, растоман ты зенит не трогай, завтра мы твоим травокурам все припомним

      -1
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      Рейтинг: +166

      Ник17 > Патриот РФ 28 сентября 2016, 16:43

      Зенька Ваш чумошный. Горцев даже несдюжил

      1
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ > Ник17 28 сентября 2016, 16:51

      Посмотрим что ты после кубка скажешь, горец хренов

      0
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      Рейтинг: +362

      sargassov > AZ 28 сентября 2016, 20:28

      Вот откуда вы берётесь русскоговорящие болелы Алкмаров, Апоэлей, Аякосов как раз перед матчами с нашими в еврокубках

      1
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      Рейтинг: +3414

      AZ > sargassov 3 октября 2016, 08:48

      Я тут со времен соккера еще сынок.. Глаза разувай чаще

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 28 сентября 2016, 16:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Начало положено, ждем продолжения.

      -7
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