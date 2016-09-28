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    Венгер рассматривается в качестве нового тренера сборной Англии

    Главному тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру предложат возглавить сборную Англии. Напомним, что предыдущий наставник национальной команды Сэм Эллардайс покинул свой пост из-за коррупции.

    В услугах Венгера заинтересована Футбольная ассоциация Англии, которая предлагала 66-летнему тренеру возглавить сборную после ухода Роя Ходжсона летом 2016 года, однако французский специалист ответил отказом, пожелав продолжить тренировать «Арсенал».

    Сообщается, что теперь в ФА намерены предложить Венгеру работу в сборной Англии летом 2017 года.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    28.09.2016 14:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 30 сентября 2016, 22:26

      Федерация должна ему предложить валить на пенсию... что бы у него даже в мыслях не было топить Английский футбол...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 28 сентября 2016, 16:34

      А смысл? В Арсенале он много получает, да и если сборную возглавит, сразу в коррупции подозревать начнут...это ж англичане - дикий народ)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Kulimen 28 сентября 2016, 18:01

      Ник почему буквами дикого народа написал, просвещенный?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 28 сентября 2016, 14:53

      С ним есть шансы стать четвертыми

      2
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