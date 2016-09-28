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    Алдонин: «Игры с «Монако» станут определяющими для ЦСКА в Лиге чемпионов»

    Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал о шансах московской команды на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, что по итогам двух туров группового этапа подопечные Леонида Слуцкого имеют в своем активе одно набранное очко.

    «В группе ЦСКА в Лиге чемпионов шансы на выход будут сохранять все команды до последнего тура. Все соперники примерно одного уровня, группа очень равная. Борьба будет за каждое очко, и пока неизвестно, кто куда попадет. Пока о перспективах «армейцев» говорить рано, но две победы создадут хороший задел для выхода в финальную часть турнира.

    Игры с «Монако» станут определяющими для ЦСКА, особенно выездной матч. После четвертого тура картина в группе станет ясна», — сказал Алдонин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.09.2016 14:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 28 сентября 2016, 17:20

      А как Алдонин догадался?
      Ух как он умно разобрался.
      Теперь мы знаем все, однрко,
      Что всё зависит от Монако

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 28 сентября 2016, 16:56

      Из года в год одно и тоже. А потом опять - ну не получилось

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 28 сентября 2016, 16:34

      Зря вы так ребята армейцев хороните. Монако соперник которого можно и нужно обыгрывать, они вон вчера с Байером дома вату катали, так и не обыграли. Поэтому уверен что армейцы как минимум поборются.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ 28 сентября 2016, 15:52

      1 очко в противостоянии с Монако это факт (жаль)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 28 сентября 2016, 14:48

      По последней игре уже ясно,что шансов никаких нет и не будет-для победы нужно атаковать,а не играть на отбой! Да и возраст у многих игроков не позволяет постоянно атаковать!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 28 сентября 2016, 14:20

      Позорище будет!

      2
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