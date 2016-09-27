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    Анчелотти: «Против «Атлетико» всегда тяжело играть»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти накануне завтрашней встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» подчеркнул, что «матрасники» являются тяжелым соперником. Также специалист отметил, что защитник Матс Хуммельс, вернувшийся на днях в общую группу, имеет все шансы принять участие в игре с мадридцами.

    «Играть против «Атлетико» всегда очень непросто, эта команда хорошо организована. Испытываю приятные чувства, вернувшись в Мадрид.

    Мы очень хотим добиться положительного результата. Хуммельс? Вчера он провел тренировку и готов к игре», – сказал Анчелотти.

    Источник: ФК «Бавария»

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    27.09.2016 22:36
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