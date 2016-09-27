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    Лига чемпионов. «Боруссия» Д вырвала ничью с «Реалом», «Спортинг» победил «Легию»

    Во встрече второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» в гостях разошелся миром с дортмундской «Боруссией». Мадридцы дважды вели в счете багодаря мячам Роналду и Варана, однако дважды «шмелям» удавалось отыграться. Спасительный гол на 87-й минуте забил Шюррле. В другом поединке «Спортинг» без проблем разобрался с «Легией».

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

    Боруссия Д (Германия) – Реал (Испания) – 2:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Роналду, 17; 1:1 – Обамеянг, 43; 1:2 – Варан, 68; 2:2 – Шюррле, 87.

    Спортинг (Португалия) – Легия (Польша) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Пембертон, 28; 2:0 – Дост, 37.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирная таблица Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.09.2016 23:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +32

      tootoo 28 сентября 2016, 01:39

      Отличная была игра!

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 28 сентября 2016, 00:26

      Дортмунд молодцы

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter 28 сентября 2016, 00:21

      Реалу нужно делать выводы,дортмунцы были гораздо сильнее.

      0
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 28 сентября 2016, 00:11

      хороший матч

      -1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 28 сентября 2016, 00:11

      Реал отскочил. Если бы не судьишка в моменте игры рукой от девчонки, то было бы все иначе.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > DeStar 28 сентября 2016, 01:37

      Если бы у бабушки был бы хуй, то бабушка была бы дедушкой.Реал выглядил хуже на порядок.

      -1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 28 сентября 2016, 00:10

      Если не навас реал без лица ушла бы с поля... продайте этого роналду бейл... купите кавани коке ди Марию игра хоть живая будет

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      Рейтинг: +390

      fantom23 28 сентября 2016, 00:09

      Реал,Реал...............

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      Рейтинг: +131

      SchwarzGelben BVB 27 сентября 2016, 23:46

      Да уж с такой реализацией моментов дортмундцы могут смело не пользоваться контрацептивами.. все равно не попадут(

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