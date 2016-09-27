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    Тошич: «Надеемся добиться хорошего результата в матче с «Тоттенхэмом»

    Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом». Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 21:45 по московскому времени.

    – «Тоттенхэм» дома проиграл «Монако». Стало ли это для вас сюрпризом?

    – Конечно, это очень неожиданный результат. Я думал, что «Тоттенхэм» дома, как минимум, не проиграет. «Монако» показал класс, это очень хорошая команда. Жалко, что именно она попала нам из четвертой корзины, как ранее «Рома» и «Вольфсбург»… Что ж, группа у нас ровная, с каждым соперником можно играть. Надеемся, что сможем добиться хорошего результата.

    – Вам хорошо знаком английский футбол по тренировкам и выступлениям в составе «Манчестер Юнайтед». Что скажете о «Тоттенхэме»?

    – Невероятное совпадение, но как раз против «Тоттенхэма» в Кубке Англии семь с лишним лет назад я провел свой дебютный матч за МЮ! Так что вы, можно сказать, угадали с героем интервью. Конечно, это была совсем другая команда, я даже не помню, кто тогда за них играл. Это было очень давно.

    – Уж не Криштиану Роналду ли заменили?

    – А вот это хорошо отложилось в памяти, именно его. Вышел минут на двадцать, и точно помню, что мы удержали победный счет и прошли дальше. А если говорить о нынешнем «Тоттенхэме», в прошлом году клуб до последнего претендовал на титул, так что это очень серьезная команда, которая к тому же показывает атакующий футбол. В этом сезоне они пока не всегда играют так, как в минувшем, но чемпионат Англии только начался, у них есть много времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    27.09.2016 12:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 27 сентября 2016, 21:08

      СТРАНА НАДЕЕТСЯ. УДАЧИ ЦСКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 27 сентября 2016, 14:37

      ЦСКА уже сотворили сенсацию в Германии, теперь обыгрывать англичан по-любому надо, удачи Армейцам!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 сентября 2016, 14:03

      Вы уж постарайтесь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Оборонщик 27 сентября 2016, 13:56

      Игра дома и родной стадиончик, думаю помогут Цска выиграть!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 27 сентября 2016, 13:22

      Тоже надеюсь.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 27 сентября 2016, 13:14

      Обязаны, вы дома играете, будем сегодня за ЦСКА.

      4
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