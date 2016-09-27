Улье: «В этом сезоне «Ливерпуль» может стать чемпионом АПЛ»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье доволен тем, как играет английский клуб в текущем сезоне. По мнению специалиста, подопечные Юргена Клоппа имеют отличные шансы побороться за чемпионство.

«Лучшие матчи у «Ливерпуля» еще впереди. В этом сезоне они очень хороши. Красные показывают интересный, а также эффективный футбол. Посмотрите, сколько голов они забили! Мне нравится тренер, у команды есть новая философия», — сказал он.

Напомним, что по итогам шести стартовых матчей АПЛ «Ливерпуль» забил 16 голов и набрал 13 очков. В турнирной таблице команда занимает четвeртую строчку.

