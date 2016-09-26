Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля

чётенько
В матче Первой лиги Турции «Умраньеспор» – «Эскишехирспор» вратарь гостей Рууд Боффин забил ударом со своей половины поля.
Гол был забит на 88-й минуте встречи при счете 1:2 не в пользу «Эскишехирспора».
В матче Первой лиги Турции «Умраньеспор» – «Эскишехирспор» вратарь гостей Рууд Боффин забил ударом со своей половины поля.
Гол был забит на 88-й минуте встречи при счете 1:2 не в пользу «Эскишехирспора».
чётенько
Всяко бывает..Это футбол. Наберите "Быстрый гол Крымтеплица" и в Трубке увидите, как случается (не реклама!). Этот гол почему-то не признан мировым сообществом, как уникальный.(Тогда ещё Украина, 1-я лига, официальная игра).Удачи всем. С ув.
ветром подхватило вроде
Даже я бы такой мяч потащил)
круто)