Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля

В матче Первой лиги Турции «Умраньеспор» – «Эскишехирспор» вратарь гостей Рууд Боффин забил ударом со своей половины поля.

Гол был забит на 88-й минуте встречи при счете 1:2 не в пользу «Эскишехирспора».