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    Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля

    В матче Первой лиги Турции «Умраньеспор» – «Эскишехирспор» вратарь гостей Рууд Боффин забил ударом со своей половины поля.

    Гол был забит на 88-й минуте встречи при счете 1:2 не в пользу «Эскишехирспора».

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 23:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 27 сентября 2016, 08:36

      чётенько

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 сентября 2016, 02:27

      Всяко бывает..Это футбол. Наберите "Быстрый гол Крымтеплица" и в Трубке увидите, как случается (не реклама!). Этот гол почему-то не признан мировым сообществом, как уникальный.(Тогда ещё Украина, 1-я лига, официальная игра).Удачи всем. С ув.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 27 сентября 2016, 01:20

      ничего себе гол..

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 27 сентября 2016, 00:04

      ветром подхватило вроде

      1
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 26 сентября 2016, 23:36

      Даже я бы такой мяч потащил)

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      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 26 сентября 2016, 23:18

      круто)

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