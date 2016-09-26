Билья может пропустить порядка трех месяцев

Полузащитник «Лацио» Лукас Билья может выбыть из строя на срок до трех месяцев. 30-летний игрок был заменен уже в самом начале встречи шестого тура Серии А с «Эмполи» (2:0) по причине повреждения. Есть подозрения, что у аргентинца случился рецидив травмы икроножной мышцы. В случае, если это действительно так, он, по всей вероятности, больше не сможет выйти на поле в текущем году.

В нынешнем сезоне Билья провел четыре игры в национальном первенстве, записав в свой актив один голевой пас.