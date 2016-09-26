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    Игнатьев: «Кокорина вызовут в сборную России, когда будет формироваться состав на ЧМ-2018»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался по поводу очередного невызова в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина. По словам специалиста, игрок питерского клуба будет привлечен в команду Станислава Черчесова при формировании состава непосредственно к чемпионату мира-2018. Напомним, российская сборная девятого октября проведет контрольный поединок с Коста-Рикой.

    «Пока Александр Кокорин особо не нужен сборной, это воспитательный процесс. Станислав Черчесов не хочет уходить от своих принципов. На основе тех идеологических убеждений, которые он привносит в команду, в дальнейшем он будет добиваться результата. Дисциплина и порядок очень важны для нашей сборной. Зная Черчесова с его приверженностью к выбранному курсу, не стоит удивляться отсутствию в сборной Кокорина. В этом нет ничего страшного.

    Сейчас есть возможность посмотреть других игроков. А самого Александра Станислав Саламович увидит в играх чемпионата. Когда будет формироваться состав непосредственно к чемпионату мира, так сказать состав «на века», тогда Кокорин и появиться в сборной», – сказал Игнатьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.09.2016 14:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 сентября 2016, 16:49

      Какие там века? Кокошку брали в сборную чисто за талант и перспективу, но он и близко не оправдывает надежд и на данный момент справедливо не попадает в сборную, т.к. те игроки что вызваны в сборную объективно сильнее его, как в игровом плане, так и в самоотдаче. И пока, кокошке вызов на домашний ЧМ пока и близко не светит.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6306

      порт 26 сентября 2016, 15:42

      А нахрена он там такой нужен?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 26 сентября 2016, 15:22

      Самого Александра Станислав Саламович увидит в играх чемпионата.
      И с такой игрой, Кокорин увидит Чемпионат Мира по телевизору...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 26 сентября 2016, 15:15

      Откуда такая уверенность !? Кокоша не показывает игру уровня сборной !

      2
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