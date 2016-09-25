Бухаров не поможет «Ростову» в матче против ПСВ из-за травмы

Без Бухарова будет тяжко... Одна его фамилия пугает соперников своей харизмой. Особого творческого нападения у РСМ пока не сложилось, а оборона стала крайне сопливой. Сенегальский Папа с берегов Днепра выглядит ленивым, видать хохлушки кормили его неправильным салом.... Будем посмотреть, удачи! Копыта за РСМ держу в куче. С ув.
Нападающий «Ростова» Александр Бухаров не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ из-за мышечной травмы. Отметим, что ранее российский форвард из-за полученного на тренировке повреждения пропустил встречу 8-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).
Напомним, матч между «Ростовом» и ПСВ пройдет 28 сентября на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:45 по московскому времени.