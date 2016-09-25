Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бухаров не поможет «Ростову» в матче против ПСВ из-за травмы

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ из-за мышечной травмы. Отметим, что ранее российский форвард из-за полученного на тренировке повреждения пропустил встречу 8-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).

    Напомним, матч между «Ростовом» и ПСВ пройдет 28 сентября на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2016 21:42
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 27 сентября 2016, 02:55

      Без Бухарова будет тяжко... Одна его фамилия пугает соперников своей харизмой. Особого творческого нападения у РСМ пока не сложилось, а оборона стала крайне сопливой. Сенегальский Папа с берегов Днепра выглядит ленивым, видать хохлушки кормили его неправильным салом.... Будем посмотреть, удачи! Копыта за РСМ держу в куче. С ув.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 27 сентября 2016, 02:10

      Не новость, он давно уже не помогает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +71

      Ден61 26 сентября 2016, 23:14

      Здоровья Саша.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Kurp 26 сентября 2016, 08:59

      Жаль!!! Скорейшего выздоровления, без него будет сложнее в нападении.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 26 сентября 2016, 04:17

      Стареет Бухарик,пора на пенсию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 25 сентября 2016, 22:25

      здоровья! ждем к матчу с ЦСКА

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 сентября 2016, 22:07

      здоровья!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11