Бухаров не поможет «Ростову» в матче против ПСВ из-за травмы

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров не сможет принять участие в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ПСВ из-за мышечной травмы. Отметим, что ранее российский форвард из-за полученного на тренировке повреждения пропустил встречу 8-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:0).

Напомним, матч между «Ростовом» и ПСВ пройдет 28 сентября на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:45 по московскому времени.