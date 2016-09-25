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  • Колосков: «Совмещение должностей будет мешать Мутко кардинальным образом»

Колосков: «Совмещение должностей будет мешать Мутко кардинальным образом»

25 сентября 2016, 10:50
3

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков не считает, что президент РФС должен совмещать несколько постов.

Напомним, что вчера на выборах главы РФС победил министр спорта Виталий Мутко.

«Совмещение должностей будет мешать Мутко кардинальным образом. С 2008 года я говорю, что совмещение идет на вред футболу и, к сожалению, мы это видели. Делались какие-то макияжные вещи – да, выстрелили в 2008 году, но в принципе в российском футболе ничего не менялось, а многочисленные стратегии не реализовывались, потому что на месте не было руководителя. Мутко и вчера, и сегодня говорил о необходимости сосредоточиться на проблемах футбола, что президент РФС должен быть освобожденным и заниматься только футболом, но это пока слова. Поэтому считаю, что Виталий Леонтьевич должен выполнить свое обещание и убедить президента РФ дать ему возможность сосредоточиться исключительно на футболе, иначе замечательная «Стратегия-2030» так и останется мертвым грузом на бумаге», – выразил свою точку зрения Колосков.

Источник: ТАСС
Россия Мутко Виталий
Комментарии (3)
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yorgenbarenz
1474791069
"...убедить президента РФ дать ему возможность сосредоточиться исключительно на футболе,..."Это как понимать,мистер Колоскофф?Путин приказал мудко совмещать две должности?
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nik55
1474791533
и дальше в дерьме будет футбол--пока мудко будет сидеть на 2 стульях
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gor77
1474806475
А вот и классическая схема сработала: сначала по команде выбрали, а как дальше быть... чуть позже что-нибудь придумают. Эх. ((((((((((
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