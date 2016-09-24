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    Газзаев вызвал Мутко, Прядкина и Ефремова на дебаты

    Заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил желание провести дебаты с президентом РФС Виталием Мутко, руководителем РФПЛ Сергеем Прядкиным и главой ФНЛ Игорем Ефремовым.

    «Я хочу их всех троих вызвать на дебаты и поговорить с ними о футболе, просто о футболе.

    О развитии детско-юношеского футбола прямо по возрастным группам, о развитии профессионального футбола, о других вопросах.

    Я поздравил Виталия Мутко, но остался при своем мнении», – сказал Газзаев.

    Напомним, сегодня Мутко был переизбран на пост президента РФС.

    Источник: Интерфакс

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    24.09.2016 23:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней 25 сентября 2016, 15:48

      Пока Дебилы у руля ,у нас футбола не будет никогда!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 25 сентября 2016, 09:45

      Надеюсь на дебатах подерутся.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      alboro 25 сентября 2016, 07:34

      Еще один наивный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +390

      fantom23 25 сентября 2016, 05:45

      Мутко - ЧУДИК,ему все по барабану,лиж бы карман свой еще набить!Все прогнило в вертикалях власти,а так же спорта!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +332

      семечкин 25 сентября 2016, 01:01

      а какой смысл?
      потрепаться, какой я хороший????
      ну, не получилось занять кресло, работай на благо футбола со своего места.....

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 25 сентября 2016, 00:00

      все никак не успокоится...

      -2
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