Газзаев вызвал Мутко, Прядкина и Ефремова на дебаты

Пока Дебилы у руля ,у нас футбола не будет никогда!
Заслуженный тренер России Валерий Газзаев выразил желание провести дебаты с президентом РФС Виталием Мутко, руководителем РФПЛ Сергеем Прядкиным и главой ФНЛ Игорем Ефремовым.
«Я хочу их всех троих вызвать на дебаты и поговорить с ними о футболе, просто о футболе.
О развитии детско-юношеского футбола прямо по возрастным группам, о развитии профессионального футбола, о других вопросах.
Я поздравил Виталия Мутко, но остался при своем мнении», – сказал Газзаев.
Напомним, сегодня Мутко был переизбран на пост президента РФС.