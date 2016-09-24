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    Хонда минувшим летом мог оказаться в «Барселоне»

    Хавбек «Милана» Кейсуке Хонда мог продолжить карьеру в «Барселоне» летом нынешнего года. Сообщается, что 30-летний игрок провел встречу с представителями сине-гранатовых, однако, в итоге, те решили отказаться от услуг японца.

    Отметим, что каталонский клуб рассматривал такую возможность в целом. Подписание Хонды, по мнению «блауграна», должно было поспособствовать продвижению бренда «Барселона» в Стране восходящего солнца, но в конечном счете, спортивная составляющая все-таки перевесила.

    Источник: Sport.es

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    24.09.2016 18:57
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 2 октября 2016, 17:37

      Дзюбу тогда в реал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 28 сентября 2016, 10:01

      не мог.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 24 сентября 2016, 21:19

      Остановите этот мир)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 18:59

      Даже не смешно.

      -1
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