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    Мойес: «Сандерленд» отказался от подписания Адебайора»

    Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес заявил, что «черным котам» было предложено подписать контракт с экс-нападающим «Арсенала», «Манчестер Сити», «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас» Эммануэлем Адебайором. Специалист подчеркнул, что решил отказаться от данного предложения. Напомним, в настоящее время 32-летний тоголезец находится в статусе свободного агента.

    «Где-то четыре-пять недель тому нам поступило предложение заключить контракт с Адебайором. В тот момент я ответил отказом. Только какие-то кардинальные изменения смогут заставить меня вернуться к этому вопросу», – цитирует Мойеса Sportsmole.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 18:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 сентября 2016, 18:36

      Да он и не нужен никому больше

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