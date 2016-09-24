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    АПЛ. Гол Погба помог «Манчестер Юнайтед» разгромить «Лестер»

    В матче 6-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на своем поле добыл крупную победу над «Лестером» со счетом 4:1, забив четыре гола по истечении первого тайма. Данный успех позволил подопечным Жозе Моуринью прервать неудачную серию из трех поражений в сезоне подряд.

    Отметим, что в составе победителей один из голов на свой счет записал новичок команды Поль Погба, для которого данный забитый мяч стал первым в составе «красных дьяволов».

    Чемпионат Англии. АПЛ. 6-й тур

    Манчестер Юнайтед – Лестер – 4:1 (4:0)

    Голы: 1:0 – Смоллинг, 22; 2:0 – Мата, 37; 3:0 – Рэшфорд, 40; 4:0 – Погба, 42; 4:1 – Грей, 59.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 16:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 24 сентября 2016, 18:44

      Reshford krasawa!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 24 сентября 2016, 17:51

      Бревно забыл гол

      -1
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