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    Муса не попал в заявку «Лестера» на игру с «Манчестер Юнайтед»

    «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» определились со стартовыми составами на встречу шестого тура АПЛ. Отметим, что наставник «лис» Клаудио Раньери оставил вне заявки на сегодняшний матч экс-нападающего ЦСКА Ахмеда Мусу.

    Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Блинд, Погба, Эррера, Рэшфорд, Мата, Лингард, Ибрагимович.

    Запасные: Ромеро, Фосу-Менса, Рохо, Кэррик, Феллаини, Янг, Руни.

    Лестер: Цилер, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Марез, Дринкуотер, Амарти, Олбрайтон, Слимани, Варди.

    Запасные: Хамер, Эрнандес, Шлупп, Кинг, Грей, Окадзаки, Ульоа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2016 14:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6899

      sochi-2013 24 сентября 2016, 19:25

      Вот и получили за это!

      0
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 24 сентября 2016, 16:21

      Что то не ладится у Мусы с тренером видимо? А может в чем другом дело? Время покажет!!

      0
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      Рейтинг: +244

      Grelas 24 сентября 2016, 15:53

      Скоро назад приедет или в Китай укатит.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 сентября 2016, 15:49

      Да,правильно, и Вагнер Лав-такая же история.

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 сентября 2016, 15:46

      Селикционеры ЦСКА,наверное, навострили уши,может зимой назад заберут, в аренду...?Раньери не может подобрать к нему ключик, а Леонид Викторович, тот запросто...Повторяется история,как с Думбия(ЦСКА его команда),так и с Муса.Одним словом, ждем Муса в РФПЛ, ведь он был один из самых быстрых, острых и полезных игроков премьер-лиги России!

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 24 сентября 2016, 15:41

      Похоже,по стопам Думбии и Вагнера.А жаль...

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 15:25

      Главное, что Гинер смог Муську впарить подороже, ага.

      -3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 сентября 2016, 15:24

      Вот и летят после 1 тайма уже 0-4! ))) Верните Мусу в ЦСКА!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > VIPded 24 сентября 2016, 15:25

      Ага, верните деньги Лестеру.

      -2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 24 сентября 2016, 15:22

      лестер опять пеzдулей получает хахахахахаха

      0
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      Рейтинг: +130

      Альтер 24 сентября 2016, 15:06

      зимой обратно

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