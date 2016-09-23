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    Черчесов: «Имидж в сборной очень важен. Хочу видеть в команде достойных личностей»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, какими качествами должны обладать его подопечные.

    – С самого первого дня в сборной мы определили, как работаем, что хотим достичь и так далее. Мы обращаем внимание на дисциплину игроков не только когда они находятся в сборной, но и в повседневной жизни. Футболисты знают, что могут навредить себе собственными действиями. Для нас важен имидж сборной, мы хотим видеть в команде достойных личностей. Сборная представляет нашу страну, и нужно соответствовать этому статусу во всех отношениях.

    Практически весь первый сбор мы провели на хорошем эмоциональном уровне. Понравилось, как футболисты отнеслись к работе, к тем требованиям, которые предъявляет современный футбол, и, естественно, наш тренерский штаб. Понятно, что ситуация, которая сложилась вокруг национальной сборной в последнее время, никого не устраивает. Потихонечку мы будем выправлять положение.

    – Довольны ли вы уровнем соперников в контрольных матчах?

    – У нас были разноплановые соперники. В первом матче с Турцией мы играли на выезде, «с листа», у нас была практически одна тренировка перед поединком. Думаю, что мы сыграли достойно, хотя и не до конца выполнили все, что задумывали. Во втором матче мы встречались дома с одной из лучших африканских команд, серебряным призером Кубка африканских наций-2015, которая не проигрывала в официальных поединках с февраля прошлого года. Считаю, что с Ганой мы сыграли лучше, чем в матче с Турцией. У нас было больше времени на подготовку, и мы выбрали другую тактическую схему. Самое главное, что нам удалось добиться победы, а болельщики, пришедшие на стадион, получили позитивные эмоции. Мы должны продолжать в том же духе.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.09.2016 19:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 23 сентября 2016, 22:00

      У Черчесова хватит и умения, и терпения постепенно выстроить игру сборной России и достигнуть положительных результатов!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 сентября 2016, 20:48

      Когда выиграете у Германии, Франции, Испании, Италии и Англии, тогда можно говорить об успехах! Африку нужно обыгрывать стоя на месте, а не хвалиться достижением!

      2
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович > Serjoga 23 сентября 2016, 21:02

      у африки состав получше нашего будет
      да и многих стран в европе!!!!!

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 23 сентября 2016, 20:02

      хочешь команду,а не сброд?
      работай по системе Тарасова в хоккее!
      Или гулять или играть!

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > alex1951 23 сентября 2016, 21:21

      Тарасов имел дело совсем с другим контингентом спортсменов. ага. Сейчас не прокатят ни система Станиславского, ни система Макаренко.

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      Рейтинг: +11472

      alex1951 > Aztec58 24 сентября 2016, 08:33

      ...тогда пусть пьют шампанское,
      серьезный футбол требует серьезного отношения!

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      Рейтинг: +87

      Polilux 23 сентября 2016, 19:58

      Прежде всего ты сам заморался в Динамо воровством с Аджоевым ! Как будешь подбирать личностей ? По своему кретерию ?

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Polilux 23 сентября 2016, 22:10

      Неграмотный? Или маскируешься, стукачек?

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 23 сентября 2016, 19:49

      Кокорину в сборной не место. Пропьёт при первом удобном случае.

      2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 23 сентября 2016, 19:45

      Дзюбе и Денисову в сборной не место.

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