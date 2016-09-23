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    Нигерийский миллиардер Данготе: «Не сомневайтесь, я куплю «Арсенал», деньги не проблема»

    Нигерийский миллиардер Алико Данготе, которого называют самым богатым человеком Африки, выразил уверенность в том, что в ближайшие годы он приобретет «Арсенал».

    «Во этом нет сомнений, деньги не проблема. Возможно, через три или четыре года. Дело в том, что прямо сейчас есть кое-какие препятствия, которые нужно преодолеть. Потом ситуация станет более благоприятной, и я займусь этим.

    Дело не в покупке самого «Арсенала», а в продолжении бизнеса. Дело в том, чтобы купить «Арсенал» и заниматься им. Я запустил очень успешный бизнес и думаю, что смогу сделать очень успешную команду. Прямо сейчас мы работаем с проектами на 20 миллиардов долларов, я не могу заниматься всем одновременно», – сказал Данготе.

    Добавим, что миллиардер является поклонником «Арсенала» с 80-х годов.

    Источник: Squawka Football

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    23.09.2016 00:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 24 сентября 2016, 02:58

      Пусть лучше Анжи купит.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 23 сентября 2016, 10:23

      Это про он про Тульский Арсенал говорит? А то Бомбардир любит так над людьми пошучивать, во всех названия статей писать лишь Арсенал, а там оказывается,что Арсенал Тульский. А вообще для Анлгии стыдно должно быть, если китайцы купят такую клуб, как Арсенал.

      -2
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > Kulimen 23 сентября 2016, 11:15

      китайцы...? да ты шутник похлеще бомбардира будешь)

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > JI e x a 23 сентября 2016, 13:28

      Да привык,что все китайцы покупают.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > JI e x a 23 сентября 2016, 13:42

      Я еще тот пиздабол)

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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 23 сентября 2016, 04:52

      Зоопарк пусть купит!

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      Рейтинг: +585

      tilvan 23 сентября 2016, 00:36

      Так ему его и продали

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 23 сентября 2016, 00:15

      Африканский миллиардер

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