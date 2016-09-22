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    Эрнанес: «Я бы и сам себя освистывал, если бы был болельщиком»

    Полузащитник «Ювентуса» Эрнанес прокомментировал критику в свой адрес со стороны фанатов клуба, которые освистывали его.

    «Я прекрасно понимаю, что мои выступления в прошлом сезоне не сравнятся с тем, что здесь привыкли видеть. Я бы и сам себя освистывал, если бы был болельщиком.

    Я сменил клуб, а хорошо справляться с новыми обстоятельствами всегда нелегко. Сейчас я нацелен на то, чтобы улучшить свою игру и внести вклад в результаты команды. «Ювентус» – сильнейший клуб из тех, где я играл на протяжении карьеры», – сказал Эрнанес.

    Источник: Goal.com

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    22.09.2016 23:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +320

      T 72 23 сентября 2016, 10:26

      Всё по делу,он ещё даст жару)

      1
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    • ...
      Рейтинг: -92

      Raxor 23 сентября 2016, 00:31

      Молодец! объективно на все взглянул, всегда нравился его дриблинг)) надеюсь он вернется на былой уровень

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