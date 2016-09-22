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    На Гершковича заведено дело по подозрению в фальсификации подписи Бердыева

    КДК РФС открыл дело в отношении главы Объединения отечественных тренеров Михаила Гершковича, который подозревается в подделке подписей на документах.

    «Дело возбуждено по 122-й статье дисциплинарного регламента («Подделка документов и использование поддельных документов») в отношении председателя Объединения отечественных тренеров по футболу Михаила Гершковича на основании заявления, поступившего в КДК от одного из членов исполкома РФС. Гершкович приглашен на заседание», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    Напомним, ранее Объединение отечественных тренеров выступило с заявлением о том, что участие Виталия Мутко в выборах президента РФС нарушает регламент. Сообщалось, что заявление было подписано рядом тренеров, в том числе и Курбаном Бердыевым.

    Сам Бердыев позже заявил, что он этот документ не подписывал.

    Источник: Р-Спорт

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    22.09.2016 19:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -45

      stream15 22 сентября 2016, 22:40

      Мафия бессмертна.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 22 сентября 2016, 20:48

      Дело надо возбуждать не по 122-статье дисциплинарного регламента, а по 327 УК РФ- до 2-х лет лишения свободы.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: -101

      serega86ru 22 сентября 2016, 20:19

      не хочу обидеть притерских болел !! но Мудко питерский друг пуд..а и мед....а эти твари все под себя поджимают!!1

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -101

      serega86ru > Зенит оле оле ола 22 сентября 2016, 20:55

      ты чесотка засланная!!! я одного не пойму как токую скотину земля носит ??

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -101

      serega86ru > Зенит оле оле ола 22 сентября 2016, 23:00

      конечно!! ты изучай своё написанное!!!! ты вроде чел. не глупый! го ересь пишешь постоянно

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 22 сентября 2016, 20:07

      эта мразь мудако всем глотки перегрызёт за президентское место

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 22 сентября 2016, 20:06

      Да уж,как то всё несерьёзно в нашем футболе

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 сентября 2016, 19:50

      Понеслась мутная муть перед выборами...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 22 сентября 2016, 19:39

      и сейчас тут закрутятся грязные дела

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 22 сентября 2016, 19:30

      повылазило...

      2
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