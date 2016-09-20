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    Промес – в составе сборной Голландии на ближайшие отборочные матчи к ЧМ-2018

    Хавбек «Спартака» Квинси Промес попал в расширенный состав сборной Голландии для участия в ближайших отборочных играх к ЧМ-2018. Седьмого октября оранжевым предстоит встретится с Белоруссией, а 10 их ждет матч против Франции.

    Всего список насчитывает 29 футболистов:

    Вратари: Йерун Зут, Маартен Стекеленбург, Михел Ворм; Яспер Силлессен.

    Защитники: Дейли Блинд, Джеффри Брума, Вирджил ван Дейк, Рик Карсдорп, Теренс Конголо, Кенни Тете, Йоэл Вельтман, Рон Влаар, Стефан де Врей, Йетро Виллемс.

    Полузащитники: Кевин Строотман, Йорди Класи, Йоррит Хендрикс; Дэви Классен, Квинси Промес, Барт Рамселар, Уэсли Снейдер, Джорджиньо Вейналдум, Вурнон Анита, Дэйви Проппер.

    Нападающие: Стивен Бергуис, Бас Дост, Венсан Янссен, Люк де Йонг, Лусиано Нарсинг.

    Источник: KNVB

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    20.09.2016 20:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +173

      agrmark 21 сентября 2016, 11:37

      Успеха в игре и без травм!

      -1
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      Рейтинг: +146

      Alexx22 21 сентября 2016, 11:17

      хороший игрок, можно только пожелать голов забить много, да травм чтобы не было!!!в нашем ЧР такой игрок редкое явление

      -1
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      Рейтинг: +191

      bafor 21 сентября 2016, 00:43

      Давай, Промес!

      2
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      Рейтинг: +1191

      ttter 20 сентября 2016, 23:26

      Ярчайший футболист РФПЛ,видно как он развивается от сезона к сезону,он приехал уже весьма сильным футболистом но то что он показывает в этом году это Космос для нашего футбола,мне кажется это его последний сезон в Спартаке и есть лишь один шанс его сохранить это Лига Чемпионов,так что Нам нужно побеждать в этом сезоне как никогда ранее.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ttter 23 сентября 2016, 17:50

      Космос-это безвоздушное пространство.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 23 сентября 2016, 18:40

      В античной философии Космос обозначал порядок, организованность, гармонию, а также совершенство и красоту. Противоположность Космосу - Хаос, ага.

      0
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 20 сентября 2016, 22:46

      Удачи! Главное чтобы без травм, ты нам нужен.

      4
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      Рейтинг: +16

      Gafan 20 сентября 2016, 22:42

      Квинси молодчик!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 сентября 2016, 21:43

      Удачи!

      3
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      Рейтинг: +291

      EFR 20 сентября 2016, 21:17

      это и понятно.Он щас лучший!!!Надеемся что забъёт и за сборную

      3
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