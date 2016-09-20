Смольников: «Матч против «Маккаби» стоит особняком в моей карьере»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников поделился ощущениями от старта чемпионата, а также рассказал, что матч в рамках группового этапа Лиги Европы против «Маккаби» из Тель-Авива (4:3) стал самым запоминающимся в его карьере.

«Я думаю, что с каждым днем и с каждой игрой у нас получается всe лучше взаимодействовать друг с другом. Нам, конечно, нужно еще немного времени. Тем более, что это только начало сезона. Самое главное – выигрывать. Какой матч самый запоминающийся в моей карьере? Я думаю, игра с «Маккаби». У меня еще никогда не было такого, чтобы мы проигрывали 0:3 и вырвали победу за пятнадцать минут. Этот матч сейчас стоит особняком в моей карьере», – заявил футболист.