Тухель: «Поддерживаю идею проведения в Бундеслиге плей-офф за чемпионство»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поддержал идею проведения в Бундеслиге плей-офф за чемпионство. По словам специалиста, это даст возможность командам, занявшим со второго по четвертое места, бороться за победу в немецком чемпионате.

«Почему бы и нет? Если это даст возможность командам, которые заняли второе, третье и четвертое место побороться за победу в чемпионате, то нужно пользоваться этим шансом. Мне идея с плей-офф не кажется надуманной. Я открыт для любых изменений правил», – заявил наставник.