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  • «СКА-Хабаровск»: «Мы готовы к приезду «Спартака» и рассчитываем только на победу»

«СКА-Хабаровск»: «Мы готовы к приезду «Спартака» и рассчитываем только на победу»

20 сентября 2016, 14:00
13

Заместитель генерального директора «СКА-Хабаровск» по внешним связям Евгений Красильников заявил, что хабаровчане настроены только на победу в матче 1/16 финала Кубка России против «Спартака». Также функционер отметил, что на матче будут повышенные меры безопасности.

«Мы готовы к приезду «Спартака» и рассчитываем только на победу «СКА-Хабаровск». По нашей информации, будет около 500 болельщиков красно-белых, но это неорганизованная группа. Часть фанатов едет из Москвы, часть из регионов страны. Кроме того, болельщики «Спартака» есть и в Хабаровском крае. Наша арена вмещает 15 200 человек, думаю, что будет аншлаг.

Уже было совещание с представителями правоохранительных органов, подготовка к обеспечению безопасности проходит в штатном режиме. Само собой, это будет матч повышенной опасности, будут применены дополнительные меры для обеспечения порядка по сравнению с теми поединками, которые мы играем в ФНЛ», – заявил Красильников.

Матч состоится 21 сентября, начало встречи в 12:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок СКА-Хабаровск Спартак
Комментарии (13)
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1bear
1474369882
Удачи СКА !!!
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gor77
1474376534
Небольшой отрывок из интервью! ВИТАЛИЙ АЙРАПЕТОВ "Спорт-экспресс"
АЛЕКСАНДР ГРИГОРЯН: "ЗЕ ЛУИШ НЕ СМОЖЕТ "НАЕХАТЬ" НА МОИХ ИГРОКОВ"
– Месяц назад вы говорили: "Спартаку" будет тяжело обыграть нас, шансы – 50 на 50". С тех пор расклады не поменялись?
– Нет. Мы же не первый раз встречаемся с клубом премьер-лиги. Очень редко в таких матчах мотивация игроков РФПЛ соответствует настрою футболистов ФНЛ. В этом и заключается наш плюс. Конечно, он сам по себе не ключевой фактор для итогового результата. Но если на него еще накладывается и правильная тактика, и исполнительское мастерство – то все вполне реально.
– Приведу еще одну вашу августовскую цитату: "Мы постараемся, чтобы Каррера надолго запомнил Хабаровск". Не погорячились тогда?
– Нет. Все логично. И дело здесь даже не столько в Каррере. По матчу с "Оренбургом" вижу, как ведут себя спартаковцы. В частности, Зе Луиш, который принял участие в стычке, хамил, дерзил. Понимаю, что такое он себе может позволять в народной команде. В любом другом клубе ему дали бы в лоб.
– Громкое заявление.
– Могу сказать следующее. Если кто-то подобным образом поведет себя с моей командой, просто не дадим ничего сделать.
– Что вы имеете в виду?
– Хочет "Спартак" нас переиграть чисто в футбол – пусть пробует. Но взять моих ребят хамством или наездом – это просто бесполезно! Не зря я практикую бокс. Надеюсь, вы меня правильно поняли.
– То есть, Зе Луиш получит отпор?
– Я не говорю об этом. Просто исключено, что он начнет наезжать. Футболисты всегда чувствуют, кто ответит, а кто промолчит. Как, в принципе, и в жизни. Не представляю, на кого из моих игроков можно накинуться. В них – уверен. Прежде всего – мы мужчины. Многие воспринимают футбол как искусство и приводят в пример "Барселону". Но я думаю, что даже хрупкие на вид Иньеста, Хави, Месси – внутри настоящие воины, которые никому не позволят хамить.
– Какие недочеты в действиях "Спартака" выявил матч в Оренбурге?
– Будем откровенны – слабостей у москвичей не вижу. Есть какие-то недостатки, недоработки. Они, собственно говоря, всплывают у спартаковцев в каждой встрече, носят системный характер. Закономерны и эффективные действия красно-белых в атаке. Вот их мы должны нейтрализовать и воспользоваться промахами в защите.
– Согласились бы уступить "Спартаку", но сыграть так же ярко, как "Оренбург"?
– Что значит ярко?
– В какие-то отрезки "повозить" соперника.
– Это же все иллюзия. "Повозить"? Все же забудется. Мы можем погонять "Спартак" сейчас только чисто теоретически. Но даже если представить, что такое возможно, я бы отказался в пользу результата. Лучше провести скучнейший матч с москвичами и победить их – 1:0, забив со "стандарта". Кстати говоря, таким образом собираемся провести хотя бы один мяч.
– Хотя бы?!
– Да. "Стандарты" – это одно из наших оружий.
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Диктор
1474377806
Это просто похвальбушки-шансов у вас ноль.
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МЯСО87
1474378963
При всем уважении, но СКА всасет...
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Aztec58
1474386602
Свистун, блин.
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PNZ1985
1474387025
Посм на работке) надеюсь будет весело ставлю на 0:3
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АлёшкА91
1474443465
Посмотрим что ты скажешь после матча
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за ЦСКА с 1980г
1474446722
Армейцы Хабаровска! Если выиграите или дойдёте хотя бы до серии пенальти-будете героями..
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