«СКА-Хабаровск»: «Мы готовы к приезду «Спартака» и рассчитываем только на победу»

Заместитель генерального директора «СКА-Хабаровск» по внешним связям Евгений Красильников заявил, что хабаровчане настроены только на победу в матче 1/16 финала Кубка России против «Спартака». Также функционер отметил, что на матче будут повышенные меры безопасности.

«Мы готовы к приезду «Спартака» и рассчитываем только на победу «СКА-Хабаровск». По нашей информации, будет около 500 болельщиков красно-белых, но это неорганизованная группа. Часть фанатов едет из Москвы, часть из регионов страны. Кроме того, болельщики «Спартака» есть и в Хабаровском крае. Наша арена вмещает 15 200 человек, думаю, что будет аншлаг.

Уже было совещание с представителями правоохранительных органов, подготовка к обеспечению безопасности проходит в штатном режиме. Само собой, это будет матч повышенной опасности, будут применены дополнительные меры для обеспечения порядка по сравнению с теми поединками, которые мы играем в ФНЛ», – заявил Красильников.

Матч состоится 21 сентября, начало встречи в 12:00 по московскому времени.