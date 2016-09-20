Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «В обороне «Рубина» творился тихий ужас»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов расхвалил игру «Зенита» после крупной победы над «Рубином» в матче 7-го тура РФПЛ. Напомним, что петербуржцы выиграли со счетом 4:1.

    «Зенит» планомерно, от матча к матчу, прибавляет, улучшает игру во всех линиях. Работа главного тренера видна невооруженным глазом, особенно с учетом тех кадровых потерь, которые понесли питерцы летом. Но вместе с тем новички очень органично вписываются в атакующую концепцию Мирчи Луческу. При Виллаш-Боаше «Зенит» медленно вкатывался в ход поединка, а обострял из середины, главным образом — благодаря индивидуальным действиям. Сейчас подход изменился в сторону коллективной, остро атакующей игры, и этот вектор правильный. За счет его грамотной реализации «Зенит», крупно обыграв «Рубин», потратил не так уж много сил. В игре «Зенита» еще присутствует порядком шероховатостей, но, повторюсь, вектор развития задан верный. В этом плане есть определенное сходство со «Спартаком», с которым питерцам встречаться через тур. Это будет очень любопытный матч.

    Что касается «Рубина», то масштабная перестройка команды в межсезонье требует времени. А его-то у нового наставника казанцев, с учетом российских реалий, уже в обрез. Еще пара провальных матчей, и руководство крепко задумается об отставке Хавьера Грасии. Если бы новички пополнили команду до начала подготовительного периода, с тренера можно было бы спрашивать со всей строгостью, а так – все пришли в разный период в неодинаковой степени готовности. Была надежда на перерыв, связанный с поединками сборных, но она не оправдалась. В Санкт-Петербурге «Рубин» постигла очередная неудача, в обороне творился тихий ужас», — сказал он.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2016 07:37
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 сентября 2016, 10:16

      Да, ожидал от Рубина большего, но к сожалению игра разочаровала, разочаровала
      беспомощность.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 20 сентября 2016, 09:23



      Рубин это мыльный пузырь который скоро лопнет Кто и зачем по накупал столько посредственных легионеров вы бы лучше на это бабки купили пару тройку стоящих игроков а так как всегда бабки гос-ные на ветер а еще все Зенит ругают такие команды как Рубин больше тратят вот на таких игрочишек и самое главное им же еще и зарплату платить где это видано 15 легов и какая у них зарплатная ведомость ни как не меньше чем лямов 40-50 а сколько Рубин сам заработает если зрителей кот наплакал вчера на Петровском человек 15 было

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 20 сентября 2016, 08:19

      Тренер Рубина первый в очереди на отставку!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > гус 20 сентября 2016, 18:26

      ГА-ГА это твоё, гусиное. А главное, команда у вас замечательная!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11