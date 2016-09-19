Аленичев: «Есть предварительные договоренности с «Миланом», «Интером» и «Ювентусом»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о своих планах на будущее, отметив, что у него есть договоренности о стажировке в итальянские клубы.

– Каждое утро возникает мысль: в девять утра тренировка, пора на работу. Что бы ни случилось, буду учиться своей профессии, набираться опыта – как у наших маститых специалистов, так и за границей. Скоро планирую съездить на стажировку в «Милан», «Интер» и, если получится,»Ювентус».

– У вас уже есть предварительные договоренности?

– Да.

– А с одним из своих футбольных крестных отцов Жозе Моуринью не пытались договориться о практике?

– Нет. Побывал у Жозе почти два года назад – провел тогда две недели у него в «Челси», посмотрел, что-то почерпнул для себя. Но сейчас решил сделать акцент на Италию.

– Почему именно на нее?

– В принципе, мне не составит труда договориться о стажировке в любом большом европейском клубе. У меня много хороших знакомых в Италии, Испании, Англии, Германии. Просто сейчас захотел съездить в «Милан», где работает Винченцо Монтелла: играл с ним и считаю его очень сильным специалистом. Кроме того, планирую познакомиться с методиками Франка де Бура в «Интере». Ну и, конечно, было бы здорово побывать на тренировках «Ювентуса» у Массимо Аллегри, понять, как команда с таким подбором исполнителей имеет едва ли не абсолютное превосходство в серии А.