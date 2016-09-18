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    Шалимов: «Краснодар» заслужил победу над «Ростовом»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Краснодара» Игорь Шалимов поделился наблюдениями от победного матча 7-го тура РФПЛ с «Ростовом» (2:1).

    «Всегда нужно верить в лучшее. Ребята продолжали играть, не останавливались и шли вперед. Да, скатились на навал, но по такой погоде вряд ли могло произойти что-то другое. Мы много нагнетали, соперник был под прессом и мы его дожали. Думаю, мы заслужили победу над «Ростовом».

    Смолов является ключевой фигурой в нашей команде. Он получает намного больше мячей, когда мы играем быстрыми атаками. Федор – наша основная ударная сила», – сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2016 22:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 сентября 2016, 11:25

      Пенальти выдуманный на ровном месте, по хорошему должно предупреждение
      за симуляцию.

      3
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 19 сентября 2016, 07:25

      команды находились в одинаковых условиях!!!!

      Ростову не следовало так закрываться всю игру... поэтому и проиграли!!!!



      Краснодару успехов!! пенальци - по делу!!! контакт был!!!

      -2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 сентября 2016, 06:42

      Мне если честно плевать на Ростов-но я за честную игру.Пендаль левым был,а Федор только и может что пенальти забивать,не игрок.

      1
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 18 сентября 2016, 23:10

      Может он и заслужил эту победу,но это не говорит о том,что он её честно выиграл.

      3
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Sany-116 18 сентября 2016, 23:24

      а Шалимов и не говорит, что он её честно выиграл.... Он говорит, что заслужил, и что ещё более важно получил три очка... нельзя так растрачивать очки... весной считать придётся, может даже мячи...

      -3
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