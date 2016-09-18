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    Моуринью: «Если мы выиграли несколько матчей, я не ношусь вокруг поля, а сейчас мне просто грустно»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после матча 5-го тура АПЛ, в котором его подопечные уступили «Уотфорду» со счетом 1:3. Отметим, что данное поражение стало для «красных дьяволов» третьим подряд в нынешнем сезоне.

    «Моя отличительная особенность – уравновешенность. Мне кажется, она заключается в том, чтобы не носиться вокруг поля, если мы выиграли несколько матчей, а сейчас никто не увидит меня слишком подавленным. Мне просто грустно», – сказал Моуринью.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    18.09.2016 18:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +29

      Her.O 19 сентября 2016, 00:00

      Если Моур хочет что-то выиграть надо слить пол состава ненужных игроков. Моур никогда не славился умением создавать игроков, скорее использовать готовый материал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 18 сентября 2016, 22:23

      похоже, эпоха м. закончилась

      0
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      Рейтинг: +71

      Ден61 18 сентября 2016, 19:22

      Деньги отмывали.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 сентября 2016, 18:56

      с таким составом и пополнением... действительно грустно за результат...погба на хрена тогда покупали за рекордные деньги?

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