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    Гвардиола: «Де Брюйне — один из лучших игроков мира»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола расхвалил игру полузащитника «горожан» Кевина Де Брюйне. По словам испанца, бельгиец является одним из лучших футболистов планеты.

    «Надеюсь, что Кевин наслаждается своей великолепной игрой вместе с нами. Я не знаю, является ли он лучшим игроком АПЛ. Конечно, он является одним из лучших, в этом нет никаких сомнений, но чтобы быть лучшим, нужно хотеть побеждать и делать это.

    Де Брюйне — один из лучших игроков мира. Когда мы говорим о Лионеле Месси, то он сидит в одиночестве на вершине пирамиды, а вот Кевин находится где-то рядом», — сказал он.

    Источник: Skysports

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    18.09.2016 10:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +201

      DoNAld DUc 18 сентября 2016, 11:37

      Сити в этом году красавцы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 сентября 2016, 11:22

      Да

      0
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