Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Обертан: «Перед матчем было хорошее предчувствие»

    Полузащитник «Анжи» Габриэль Обертан пообщался с журналистами после выездной победы над «Уралом» (1:0) в матче 7-го тура РФПЛ. Напомним, что в этой игре хавбек отличился забитым мячом.

    «Перед матчем было хорошее предчувствие. Предыдущая выездная игра завершилась вничью для нас – тоже неплохой, в принципе, результат. Теперь перед игрой с «Зенитом» у нас хороший задел.

    Кому хочу посвятить свой первый гол за Анжи»? Может, не кому-то конкретному, но моей семье и фанатам «Анжи». В эпизоде с голом, мне кажется, мои действия оказались для защитников «Урала» неожиданными. Передо мной образовалось пространство, чтобы я продвинулся. Хорошенько приложился по мячу, и результат не заставил себя ждать.

    Центрфорвард – это не моя позиция. Я предпочитаю играть не совсем на фланге, но и не центрального нападающего, которому несколько иначе приходится ускоряться, менять направление движения. Но по этой моей нынешней позиции могу ещe добавить, что нет ничего лучше, чем забивать голы.

    Готов ли сыграть в ближайшем кубковом матче с «Мордовией»? Кубковые игры никогда не бывают простыми, об этом говорит мой опыт выступлений во Франции и в Англии. Нас ждeт серьeзный матч. Я надеюсь, что мы выиграем. А затем у нас очень сильный соперник в лице «Зенита». Надеюсь, что к тяжелому поединку с ним мы подойдeм с уверенностью в своих силах. Сыграю ли я в Саранске? Все зависит от главного тренера. Я соглашусь с любым его решением», — сказал он.

    Источник: ФК «Анжи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2016 06:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 сентября 2016, 13:33

      Всё верно говорит Габриэль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Edward52 18 сентября 2016, 06:37

      Габриэлю нужно время чтобы его начали понимать партнеры по команде, а для этого нужно играть. Надеюсь, что Боли покается и составит Габриелю пару

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11