Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Серия А. «Наполи» обыграл «Болонью» благодаря дублю Милика и вышел на первое место

    В матче четвертого тура Серии А «Наполи» оказался сильнее «Болоньи» со счетом 3:1. За неаполитанцев забивали Хосе Кальехон и дважды Аркадиуш Милик, в составе гостей отличился точным ударом Симоне Верди.

    После этой встречи «Наполи» вышел на первое место в таблице чемпионата, обойдя «Ювентус» и «Рому» на одно и три очка соответственно. Туринцы и римляне свои матчи тура сыграют в воскресенье.

    Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

    Наполи – Болонья – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кальехон, 14; 1:1 – Верди, 56; 2:1 – Милик, 67; 3:1 – Милик, 78.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2016 23:40
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 сентября 2016, 07:55

      Милик разошёлся. Второй дубль вподряд отвешивает. Перспективный нападающий растёт в Польше!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 18 сентября 2016, 07:15

      Так и должно было быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      Su27Flanker 18 сентября 2016, 01:18

      Завтра весь неаполь болеет за интер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1381

      marslond 18 сентября 2016, 01:13

      Милик неплохо начал в Наполи. Появляется новый бомбардир в Италии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 18 сентября 2016, 01:01

      klass!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 18 сентября 2016, 00:02

      Юве чемпион 100%

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11