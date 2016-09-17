Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Даниэле Довери (Рим)
Материалы

Наполи - Болонья

17.09.2016, Суббота, 21:45 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 3 Италия. Серия А, 4 тур Наполи - Болонья
Италия. Серия А (2015/2016)
34 тур
19 апреля, вторник 21:45 Наполи 6:0 Болонья
15 тур
6 декабря, воскресенье 14:30 Болонья 3:2 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
19 января, воскресенье 18:00 Болонья 2:2 Наполи
1 тур
25 августа, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Болонья
Италия. Серия А (2012/2013)
36 тур
8 мая, среда 22:45 Болонья 0:3 Наполи
17 тур
16 декабря, воскресенье 23:45 Наполи 2:3 Болонья
Италия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
19 декабря, среда 23:59 Наполи 1:2 Болонья
Италия. Серия А (2011/2012)
37 тур
6 мая, воскресенье 17:00 Болонья 2:0 Наполи
18 тур
16 января, понедельник 23:45 Наполи 1:1 Болонья
Италия. Серия А (2010/2011)
32 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Болонья 0:2 Наполи
13 тур
21 ноября, воскресенье 22:45 Наполи 4:1 Болонья
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
18 января, вторник 23:00 Наполи 2:1 Болонья
Товарищеские матчи 2010

8 августа, воскресенье 22:00 Наполи 0:0 Болонья
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
7 марта, воскресенье 17:00 Болонья 2:1 Наполи
8 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Наполи 2:1 Болонья
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
14 февраля, суббота 22:30 Наполи 1:1 Болонья
5 тур
28 сентября, воскресенье 17:00 Болонья 0:1 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 29 4 5 77:27 +50 91
2. Рома 38 28 3 7 90:38 +52 87
3. Наполи 38 26 8 4 94:39 +55 86
4. Аталанта 38 21 9 8 62:41 +21 72
5. Лацио 38 21 7 10 74:51 +23 70
6. Милан 38 18 9 11 57:45 +12 63
7. Интер 38 19 5 14 72:49 +23 62
8. Фиорентина 38 16 12 10 63:57 +6 60
9. Торино 38 13 14 11 71:66 +5 53
10. Сампдория 38 12 12 14 49:55 -6 48
11. Кальяри 38 14 5 19 55:76 -21 47
12. Сассуоло 38 13 7 18 58:63 -5 46
13. Удинезе 38 12 9 17 47:56 -9 45
14. Кьево 38 12 7 19 43:61 -18 43
15. Болонья 38 11 8 19 40:58 -18 41
16. Дженоа 38 9 9 20 38:64 -26 36
17. Кротоне 38 9 7 22 34:58 -24 34
18. Эмполи 38 8 8 22 29:61 -32 32
19. Палермо 38 6 8 24 33:77 -44 26
20. Пескара 38 3 9 26 37:81 -44 18
...
  • Читайте нас: 