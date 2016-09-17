ФИФА может расширить Клубный чемпионат мира до 24 команд

Давно бы пора это сделать, т.к. клубный чемпионат мира в плане перспектив очень круто выглядит, но в нынешнем формате представляет из себя жалкое зрелище... Лучше его модернизировать, чем заниматься непонятно какой херней с ЛЧ.
ФИФА обдумывает предложение, касающееся изменения формата Клубного чемпионата мира.
Сообщается, что турнир может быть расширен до 16 или 24 команд и будет проводиться каждые два года по всему миру.
По информации источника, эту идею предложили президенту ФИФА Джанни Инфантино руководители «Барселоны», а сам глава организации воспринял ее позитивно.