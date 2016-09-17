ФИФА может расширить Клубный чемпионат мира до 24 команд

ФИФА обдумывает предложение, касающееся изменения формата Клубного чемпионата мира.

Сообщается, что турнир может быть расширен до 16 или 24 команд и будет проводиться каждые два года по всему миру.

По информации источника, эту идею предложили президенту ФИФА Джанни Инфантино руководители «Барселоны», а сам глава организации воспринял ее позитивно.