Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА может расширить Клубный чемпионат мира до 24 команд

    ФИФА обдумывает предложение, касающееся изменения формата Клубного чемпионата мира.

    Сообщается, что турнир может быть расширен до 16 или 24 команд и будет проводиться каждые два года по всему миру.

    По информации источника, эту идею предложили президенту ФИФА Джанни Инфантино руководители «Барселоны», а сам глава организации воспринял ее позитивно.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2016 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 17 сентября 2016, 21:55

      Давно бы пора это сделать, т.к. клубный чемпионат мира в плане перспектив очень круто выглядит, но в нынешнем формате представляет из себя жалкое зрелище... Лучше его модернизировать, чем заниматься непонятно какой херней с ЛЧ.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11