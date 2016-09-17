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    Окслэд-Чэмберлен может не получить новый контракт от «Арсенала»

    «Арсенал» в ближайшее время намерен решить вопрос, следует ли продлевать контракт с полузащитником Алексом Окслэд-Чемберленом. «Канониры» были готовы расстаться с футболистом летом, однако тот решил остаться в клубе.

    Окслэд-Чемберлен в нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах за лондонцев, но каждый раз был заменен по ходу игр.

    Источник: Tribalfootball

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    17.09.2016 09:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 сентября 2016, 12:45

      Если захотят продать, то найдутся те кому нужен молодой и перспективный игрок. Венгер перед грозящим уходом решил молодёжь распродать. Только вот куда. К новичкам или в Уотфорд. А так по идее лучше оставить, но как болельщику шпор выгоднее если расстанутся. Откроется окно и увидим список претендентов.

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      Рейтинг: +129

      Пикап96 17 сентября 2016, 17:31

      Не стоит продавать как по мне. Парень вроде неплохо себя проявляет

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 17 сентября 2016, 15:07

      Наданный момент самый играющий и стараюший игрок арсенале

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      Рейтинг: +36

      pipboy47 > de bruyne 17 сентября 2016, 15:38

      Самый играющий и самый старающийся игрок в Арсенале - Санчес. Так было в прошлом году, так было и в этом.

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