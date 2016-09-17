Окслэд-Чэмберлен может не получить новый контракт от «Арсенала»

Если захотят продать, то найдутся те кому нужен молодой и перспективный игрок. Венгер перед грозящим уходом решил молодёжь распродать. Только вот куда. К новичкам или в Уотфорд. А так по идее лучше оставить, но как болельщику шпор выгоднее если расстанутся. Откроется окно и увидим список претендентов.
«Арсенал» в ближайшее время намерен решить вопрос, следует ли продлевать контракт с полузащитником Алексом Окслэд-Чемберленом. «Канониры» были готовы расстаться с футболистом летом, однако тот решил остаться в клубе.
Окслэд-Чемберлен в нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах за лондонцев, но каждый раз был заменен по ходу игр.