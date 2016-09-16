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    France Football прекратил сотрудничество с ФИФА по «Золотому мячу»

    Журнал France Football подтвердил о прекращении партнерства с ФИФА по программе вручения «Золотого мяча». На данный момент не ясно, что случится с наградой в будущем. В издании обещают объявить об этом в ближайшее время.

    Напомним, что французы вручали «Золотой мяч» лучшему игроку года в мире с 1956 года. Альтернативную награду организовала Международная федерация футбола лишь в 1988-м году. В 2010 году журнал и ФИФА заключили пятилетний контракт, по которому «Золотой мяч» вручался федерацией путем голосования тренеров и капитанов сборных, а также журналистов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2016 14:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 16 сентября 2016, 17:34

      60 лет и разлад в умах и отношениях!

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 16 сентября 2016, 15:12

      Это хрень, а не награда. Что не Золотой мяч, так споры о тройке победителей. У каждого свое мнение, и иной раз непонятно, почему тот или иной игрок попадает в эту тройку. Лучше бы давали подобную награду лучшему игроку по количеству результативных действий, а для защитников и вратарей другие награды организовали.

      -1
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      Рейтинг: +429

      sold93 > Kulimen 16 сентября 2016, 16:32

      то есть официально признать, что вратари и защи никто? да и по результативным действиям не совсем правильно, ведь забивать всяким отсасунам в испании 5 мячей это не то, что игры в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 > sold93 17 сентября 2016, 04:16

      и не 7 банок убогому Селтику, полностью согласен!!!

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      Рейтинг: -21

      MUFC_2000 16 сентября 2016, 15:05

      Это потому что Франция слила Португалии, где играет Кристина, и который является 1м претендентом на зм?!)))))
      Технично съехали петухи) ухаха

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 16 сентября 2016, 14:46

      давно пора

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