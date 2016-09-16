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    Инфантино: «Новая ФИФА – открытая организация, мы должны быть открыты для мира»

    По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, возглавляемое им ведомство должно стать открытым для мира.

    «Новая ФИФА – открытая организация, мы должны быть открыты для мира. Для меня большая честь, что ФИФА проводит саммит, посвященной этике в спорте. Социальная ответственность – неотъемлемая часть политики нашей организации.

    Сегодня в спорте наблюдаются отрицательные явления, в их числе допинг, обман, договорные матчи. Спорт – это квинтэссенция всех социальных процессов. Мы способны сделать мир лучше при помощи спорта. Однако необходимо учиться и извлекать уроки из ошибок», – сказал Инфантино.

    Источник: ТАСС

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    16.09.2016 11:35
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