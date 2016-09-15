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    Чемпионшип. «Астон Вилла» сыграла вничью с «Брентфордом», «Ротерхэм» – с «Ноттингемом»

    В матче седьмого тура Чемпионшипа «Астон Вилла» и «Брентфорд» разошлись миром – 1:1. За бирмингемцев забил Джонатан Коджия, у гостей отличился Джон Иган.

    В другой встрече тура «Ротерхэм» и «Ноттингем» также поделили очки.

    Чемпионат Англии. Чемпионшип. 7-й тур

    Астон Вилла – Брентфорд – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Коджия, 19; 1:1 – Иган, 88.

    Ротерхэм – Ноттингем – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Тэйлор, 30; 1:1 – Миллс, 76; 1:2 – Веллиос, 85; 2:2 – Тэйлор, 87.

    Удаления: Фишер, 83 – нет.

    Календарь Чемпионшипа

    Турнирная таблица Чемпионшипа

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2016 00:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 сентября 2016, 00:13

      Астон Вилла не торопится возвращаться в Премьер-Лигу. Старт очень плохой.

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