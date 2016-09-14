Агент Дзагоева: «Четыре европейских скаута будут сегодня просматривать Алана»

кому он нужен, разве что из Казахстана его просматривают.
Казахстан то типа Европа тоже
или из Азербайджана
Агент полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Антон Астафьев заявил, что за его клиентом на матче группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером» будут следить скауты ряда европейских клубов.
«Алан снова выходит на пик своей формы после травмы. Он вернулся еще сильнее. Практически каждую неделю мы общаемся с различными клубами Англии, Германии, Италии, Испании. Скауты разных клубов присутствуют практически на каждой игре Алана, будь то чемпионат России или игры за национальную сборную, чтобы к зимнему трансферному окну у них уже был полный отчет по нему и клубы готовы были сделать предложение. В частности, сегодня же скауты «Шальке», дортмундской «Боруссии» , «Вильярреала» и «Эвертона» будут наблюдать за его игрой в Леверкузене», – заявил Астафьев.