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    Агент Дзагоева: «Четыре европейских скаута будут сегодня просматривать Алана»

    Агент полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева Антон Астафьев заявил, что за его клиентом на матче группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Байером» будут следить скауты ряда европейских клубов.

    «Алан снова выходит на пик своей формы после травмы. Он вернулся еще сильнее. Практически каждую неделю мы общаемся с различными клубами Англии, Германии, Италии, Испании. Скауты разных клубов присутствуют практически на каждой игре Алана, будь то чемпионат России или игры за национальную сборную, чтобы к зимнему трансферному окну у них уже был полный отчет по нему и клубы готовы были сделать предложение. В частности, сегодня же скауты «Шальке», дортмундской «Боруссии» , «Вильярреала» и «Эвертона» будут наблюдать за его игрой в Леверкузене», – заявил Астафьев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.09.2016 16:11
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    Комментарии29
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      Рейтинг: -1

      Эрнесто Че 14 сентября 2016, 22:36

      кому он нужен, разве что из Казахстана его просматривают.
      Казахстан то типа Европа тоже
      или из Азербайджана

      -2
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      Рейтинг: +24996

      bset 14 сентября 2016, 20:26

      Было бы круто. И Вернблум вполне заслуживает играть в Европе в топ-клубе.

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 19:39

      Гинер надеется кому-то впарить товарец с душком?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 сентября 2016, 19:19

      Зимой Алана не продадут, как и Мусинью в своё время, а летом запросят лямов 30 не меньше, а Алан их пока явно не стоит, 20 может быть, но не более...

      0
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      Рейтинг: +82

      Friedrich Zimmermann > ivanthebest 14 сентября 2016, 20:32

      ты прав , но я думаю , что даже 20ку не потянет . где-то 16 за него дадут

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 14 сентября 2016, 18:28

      И чем они лучше...?...ЦСКА стабильный участник ЛЧ....чем перечисленные клубы похвастать не могут

      0
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      Рейтинг: +22

      Chelsea26 > каа 14 сентября 2016, 19:11

      Хочешь сказать, что ЦСКА>Боруссия Д? Смешно просто))

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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > каа 14 сентября 2016, 19:17

      поиграет с профи и против настоящих профи при заполненных трибунах)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1289

      каа > Chelsea26 14 сентября 2016, 21:18

      мне не смешно... если в Германию то в Баварию...а так шило на мыло получается...

      0
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      Рейтинг: +133

      gera123 14 сентября 2016, 18:13

      ну для скамейки там пойдет. красная цена 15. а так поди цену набивает перед новым контрактом с цска

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > gera123 14 сентября 2016, 19:18

      кто будет за 15 покупать чела на лавку?) улыбнул)

      -1
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      Рейтинг: +133

      gera123 > Joker Loko 15 сентября 2016, 15:00

      тогда вообще 5

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 14 сентября 2016, 18:09

      Вали, даже думать нечего, пока как и во многих других в тебе футбол не убили до конца в нашем чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko > Тraumtanzеr 14 сентября 2016, 19:19

      не понимаю дизлайков.... и я согласен что парень должен поиграть за бугром!

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 сентября 2016, 17:57

      Боруссия продала армяна, купит осетина, достойная замена!)

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      Рейтинг: +140

      VReDNiY > Munez89 14 сентября 2016, 21:22

      Ну совершенно не достойная замена. Мхитаряна этот пешеход не заменит. Хотя за 5 лямов деревянных в Дортмунд на лавку подойдет.

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 14 сентября 2016, 17:29

      стоит не больше 15

      0
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 14 сентября 2016, 17:13

      Ну довай удиви скаутов

      -1
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