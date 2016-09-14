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    Н'Зонзи: «Севилья» хочет отомстить «Ювентусу» за поражения в прошлом сезоне

    Полузащитник «Севильи» Стивен Н'Зонзи поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса». По словам футболиста, андалусийцы намерены отомстить «старой синьоре» за поражения в прошлогоднем розыгрыше крупнейшего клубного турнира Старого Света.

    «В прошлом году я играл в обоих матчах против «Ювентуса» и мы проиграли. Но сегодня все будет иначе. Сегодня будет месть за прошлогоднее поражение в Турине. Я стал намного лучше, чем был раньше. Начало сезона это подтверждает», – заявил Н'Зонзи.

    Матч между «Севильей» и «Ювентусом» состоится в 21:45 по московскому времени.

    Источник: AS

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    14.09.2016 15:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 14 сентября 2016, 18:20

      В очередь! Для начало мастерство подтянуть надо.

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