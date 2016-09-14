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    В Петербурге не успеют к Кубку конфедераций открыть станцию метро у «Зенит Арены»

    Председатель городского комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин заявил, что станция метро «Новокрестовская» не будет готова к Кубку конфедераций 2017 года, поэтому болельщикам придется пользоваться трамваем.

    «Есть проект, который действительно нужен нашему городу – это обеспечение Кубка конфедераций транспортной инфраструктурой. К сожалению, у нас вся транспортная инфраструктура не будет готова к Кубку конфедераций: к 2017 году еще не откроется метро «Новокрестовская», плюс не будет еще в работе станция метро «Беговая», – заявил Головин.

    Источник: Интерфакс

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    14.09.2016 14:50
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +889

      Krics 20 сентября 2016, 19:49

      Кто бы сомневался.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 20 сентября 2016, 17:55

      Петр 1 город быстрей построил, чем эти клоуны стадион...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      sold93 14 сентября 2016, 19:49

      недостроенному стадиону недостроенная станция метро. все по фен-шую

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11234

      alp 14 сентября 2016, 19:20

      все через жопу...

      -2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 14 сентября 2016, 18:16

      Да там рядом станция "Крестовский остров" - через парк пройтись.

      1
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      Рейтинг: +627

      Xiko 14 сентября 2016, 18:08

      Как все грустно...то не успеваю, другое не успевают. Зачем браться за два дела сразу? достроили одно, делайте другое. Логично же так сделать, не?

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 18:01

      Не везёт Питеру с губернаторами, ага, Полтавченко, Матвиенко, и кто же их назначает?

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 14 сентября 2016, 17:45

      бу-га-га с маргелой трусцой будут бегать на футбол.БУ_ГА_ГА!!!

      1
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      Рейтинг: +767

      товрос > Зенит оле оле ола 14 сентября 2016, 18:13

      у нас новый стадион быстрее построят БУ_ГА_ГА

      -2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 14 сентября 2016, 17:32

      Позор!!!!

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 14 сентября 2016, 17:24

      Какое метро?Вы стадион ещё не построили!Его сначала сдайте,потом уж про метро говорите,а не кормите обещалками всех!

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