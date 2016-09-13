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    В «Милане» считают, что европейские лиги захвачены деньгами из России и стран Ближнего Востока

    Вице-президент «Милана» Паоло Берлускони, брат президента итальянского клуба Сильвио Берлускони, отметил, что продажа клуба китайским инвесторам является правильным шагом.

    «Когда мой брат решил продать «Милан», он сделал это с сердцем полным печали, но с осознанием того, что это был правильный выбор. Сильвио привлек в клуб большие инвестиции, это его последний подарок болельщикам команды. Нам нужно терпение в трансферной политике, так как в последнее время европейские лиги были захвачены российскими и арабскими деньгами», – заявил Берлускони.

    Источник: Football Italia

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    13.09.2016 08:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 сентября 2016, 13:53

      Ахаха) Что ж ты про братьев китайцев забыл? Или неудобно резать правду-матку когда по сути сами продались китайцам...

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 сентября 2016, 09:38

      не вам надо как Хонду, Сусо бесплатными агентами брать, в вашей лиге за игрока просят 120 млн и 90, а вы говорите деньги РФПЛ и др, если вы с братом уничтожили великий клуб, то смысл что то, на кого то валить

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      Рейтинг: +17

      vaden > STAFOR13 13 сентября 2016, 10:00

      Ну как. Если обвиняешь кого то значит сам не при чем. Ей богу как дети!

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      Рейтинг: +90

      greck > STAFOR13 13 сентября 2016, 14:29

      Он этот клуб сделал Великим, все основные успехи Милана связаны с Берлускони.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > greck 13 сентября 2016, 22:48

      до него Милан был нехуже, так же был во всех планах в топ 10, в финансовом тоже, а щас это середняк Серии А

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