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  • Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» может отказаться от Руни

Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» может отказаться от Руни

13 сентября 2016, 06:11
6

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни должен в срочном порядке повышать свой нынешний уровень футбола, если хочет и дальше попадать в основной состав своей команды.

«У Руни явные проблемы с попаданием в основу. Проблема нападающего в «Манчестер Юнайтед» в том, что он хочет играть на позиции, куда есть более предпочтительные варианты. Если он хочет и дальше быть в «Манчестер Юнайтед», то ему следует улучшить свою игру», – отметил Каррагер.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Каррагер Джейми Руни Уэйн
Комментарии (6)
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de bruyne
1473743800
Тоже мне хрен нашелся... не представляю мю без руни нужны момент отличный пас даст и бориться доконца
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kuchipachi
1473744236
а где слова самого Руни? как данный заголовок вообще сочетается с тем, что написано внутри??? бред какой то просто
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Фан666
1473744500
Ага! Бывший защитник Ливерпуля грозит Руни!
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mig28
1473748245
Рано или поздно он уйдет, но вряд ли МЮ откажется от него в ближайшее время!
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dolf666
1473769603
я не представляю Юнайтед без Руни, даже на скамейке его не вижу. но ему действительно нужно прибавить в игре!
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