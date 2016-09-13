Каррагер считает, что «Манчестер Юнайтед» может отказаться от Руни

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер заявил, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни должен в срочном порядке повышать свой нынешний уровень футбола, если хочет и дальше попадать в основной состав своей команды.

«У Руни явные проблемы с попаданием в основу. Проблема нападающего в «Манчестер Юнайтед» в том, что он хочет играть на позиции, куда есть более предпочтительные варианты. Если он хочет и дальше быть в «Манчестер Юнайтед», то ему следует улучшить свою игру», – отметил Каррагер.