Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти: «В «Ростове» нет звезд, но все готовы пахать за себя и партнеров»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ростовом». Напомним, встреча пройдет завтра в Мюнхене и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «Ростов» против «Аякса» сыграл очень здорово. Поединок был непростым, и «Ростов» показал образец организованной игры в обороне. Звезд мирового класса там нет, зато «Ростов» демонстрирует отличное командное взаимодействие. Все готовы пахать за себя и за своих партнеров, участвовать в атакующих комбинациях и отрабатывать в защите», – отметил Анчелотти.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.09.2016 00:42
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 сентября 2016, 13:47

      Браво, Анчелотти - настоящий мужик, уважающий противника, его слова дорогого стоит для команды Ростов, которая впервые играет в ЛЧ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Артемка 82 13 сентября 2016, 13:26

      Сегодня между Баварией и Ростовом будет серьезная заруба!!! Как говорил Вололанд в "Мастер и Мргарита" : Сегодня вечером на Патриарших прудах будет интересная история! Курбан Бекиевич подготовил в Мюнхене большой сюрприз для Маэстро Карло)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 13 сентября 2016, 07:37

      даже Анчелоти уважает РОСТОВ!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +767

      товрос > Marqello 13 сентября 2016, 11:17

      лучше вообще сюда не суйся даже читать вас с бу-га-га противно вы на свой рейтинг посмотрите а потом рассуждайте РОСТОВ полуклуб или вы полудурки

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Артемка 82 > Marqello 13 сентября 2016, 13:15

      А кто завставлял Аякс выпускать 20-летних пацанов? Аякс и Андерлехт что в ФНЛ играют? Значит они не так хотели в ЛЧ играть!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Marqello 13 сентября 2016, 14:12

      рекорд у загребского Динамо 3-22, а не у Спартака...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 13 сентября 2016, 06:31

      берегитесь швабы!!!!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > тётя ASYA 13 сентября 2016, 14:10

      какие швабы??? Окстись) Это же не Байер, а баварка...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11