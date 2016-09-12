Павлюченко догнал Семака по количеству голов в чемпионатах России

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко отметился забитым голом в матче 6-го тура РФПЛ с «Рубином».

Стоит отметить, что этот мяч стал для 34-летнего форварда 102-м в чемпионатах России. По этому показателю он догнал бывшего полузащитника ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» Сергея Семака, располагающегося на пятом месте в списке бомбардиров.

Павлюченко уступает Дмитрию Лоськову (120), Дмитрию Кириченко (129), Александру Кержакову (139) и Олегу Веретенникову (143).