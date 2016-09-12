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    Павлюченко догнал Семака по количеству голов в чемпионатах России

    Нападающий «Урала» Роман Павлюченко отметился забитым голом в матче 6-го тура РФПЛ с «Рубином».

    Стоит отметить, что этот мяч стал для 34-летнего форварда 102-м в чемпионатах России. По этому показателю он догнал бывшего полузащитника ЦСКА, «Рубина» и «Зенита» Сергея Семака, располагающегося на пятом месте в списке бомбардиров.

    Павлюченко уступает Дмитрию Лоськову (120), Дмитрию Кириченко (129), Александру Кержакову (139) и Олегу Веретенникову (143).

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2016 23:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande 13 сентября 2016, 10:40

      Если бы не уехал бы из России, то и Кержакова догнал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 сентября 2016, 05:05

      Для него каждый гол сродни чуду.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 сентября 2016, 01:14

      Молодец Роман!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 сентября 2016, 00:20

      Молодец!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 сентября 2016, 00:01

      проснулся, но на долго ли?

      0
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      Рейтинг: +191

      bafor 12 сентября 2016, 23:26

      Молодец. Забивай ещё.

      2
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